Grosso incendio in un'azienda agricola a Busseto, in fumo 500 rotoballe di fieno: danni per 1 milione di euro

Un grosso incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio all'interno dell'azienda agricola Buratta a Busseto. Le fiamme si sono sviluppate a partire all'interno del fienile: la colonna di fumo era visibili da chilometri di distanza. L'allarme è scattato verso le 17.30. Sul posto sono arrivati alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per cercare di spegnere l'incendio e riportare la situazione alla normalità. Sono arrivate in particolare un'autopompa da Fidenza, una squadra da Parma con l'autobotte. Sul posto anche i carabinieri di Busseto e la polizia Locale di Busseto. Secondo le prime informazioni sarebbero bruciate 500 rotoballe di fieno che si trovavano all'interno del fienile.

Nessuna conseguenza per le mucche, fortunatamente tutte in una stalla di fronte al fienile. Per precauzione trasferite (grazie all'aiuto dei dipendenti e degli agricoltori vicini) in un'area attigua lontana dal fumo

Il tetto del portico è crollato: secondo le prime stime i danni si aggirerebbero intorno al milione di euro. Il titolare Sidoli, colpito dal vasto incendio di oggi ha dichiarato: "Andiamo avanti da cinque generazioni, sarà dura riprendersi".

La famiglia Sidoli, proprietaria dell'azienda agricola Buratta, ringrazia tutti i vicini che hanno dato una mano con idranti e mezzi per l'irrigazione dei campi a fronteggiare l'incendio.