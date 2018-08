Fiamme in un fienile a Baganzolino: bruciati un centinaio di balloni

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 agosto, si è sviluppato un incendio all'incendio all'interno di un fienile di un'azienda agricola a Baganzolino. Le cause del rogo sono in corso di accertamento: i Vigili del Fuoco, che si sono portati sul posto con due squadre, hanno lavorato da mezzogiorno fino ad oltre le 17.30 per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente. Le fiamme hanno lambito un casolare, che si trova nei pressi del fienile. La colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza, ha avvolto numerosi balloni di fieno. Secondo le prime stime sarebbero bruciati un centinaio di balloni.