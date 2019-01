Incendio in un'abitazione a Fornovo: donna intossicata

Le fiamme si sono sviluppate probabilmente a partire da una cappa di aspirazione e si sono propagate poi nel resto della stanza. Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti all'interno di un'abitazione in via Partigiani d'Italia a Fornovo: sul posto anche i soccorritori del 118. Gli operatori del 115 hanno spento l'incendio: l'ambulanza ha soccorso una donna che si trovava all'interno della stanza. Sarebbe rimasta lievemente intossicata. Sono in corso approfondimenti per verificare l'esatta dinamica dell'incendio.