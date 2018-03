Incendio in un'abitazione a San Vitale Baganza: prende fuoco la canna fumaria

Le fiamme sono partite dalla canna fumaria di un'abitazione a San Vitale Baganza. Erano da poco passate le 23.30 di ieri sera, mercoledì 21 marzo, quando gli abitanti hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivate alcune squadre, partite anche dalla caserma di via Chiavari: per circa un'ora e mezza gli operatori del 115 sono intervenuti per cercare di riportare la situazione alla normalità: l'intervento si è risolto positivamente senza nessun ferito. Sono in corso di approfondimento le cause del rogo ma sembra che a causare il principio d'incendio sia stato il malfunzionamento di un dispositivo per il riscaldamento dell'abitazione.