Incendio in un appartamento di via Volturno: tre persone intossicate

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate in via Volturno in pochi minuti, verso le 3.30 di stanotte ed hanno lavorato due ore per spegnere le fiamme. Un incendio infatti si è sviluppato all'interno di un'abitazione di via Volturno, per cause in corso di accertamento: l'allarme al 115 è scattato poco dopo le 3.15 da parte delle tre persone che si trovavano all'interno dell'abitazione: gli abitanti sono stati tratti in salvo e trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. Secondo le prime informazioni svrebbero subito una lieve intossicazione. Gli operatori, nel trattempo, hanno lavorato per circa due ore con l'obiettivo di mettere in sicurezza la casa. Le cause del rogo non sono ancora note.