Incendio in un'azienda agricola a Colorno: vitelli messi in salvo

Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata di ieri ed il rogo è proseguito per diverse ore nel pomeriggio. L'azienda agricola Rosi, che si trova a Sacchetta di Colorno, è stata interessata da un vasto incendio che ha distrutto il fienile, bruciato numerosi ballono di fieno, oltre a minacciare la stalla e l'abitazione che si trova a fianco dell'azienda agricola. Ore di lavoro per i Vigili del Fuoco che sono stati affiancati anche dai componenti della famiglia, oltre che da alcuni vicini. Nella stalla c'erano una quarantina tra vitelli e mucche: fortunatamente gli animali sono stati messi in salvo visto che le fiamme si stavano estendendo minacciosamente ed erano arrivate a lambire anche la stalla. I danni sono parecchio ingenti: è in corso l'approfondimento sulle cause dell'incendio, dovuto probabilmente al malfunzionamento di uno strumento utlizzato per la pulizia dei locali.