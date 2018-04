Incendio in un'azienda di vernici a Calestano: intervento dei Vigili del Fuoco

Un grosso incendio si è sviluppato nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 27 aprile, a Calestano, in via Mazzini. Il rogo si è generato all'interno di un'azienda di vernici. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco si sono recate sul posto per cercare di spegnere le fiamme. Per ora non ci conoscono le cause dell'incendio: gli operatori del 115 stanno lavorando per cercare di riportare la situazione alla normalità. L'allarme è scattato durante la notte: le fiamme ed il fumo erano visibili a centinaia di metri di distanza.

A breve ulteriori aggiornamenti