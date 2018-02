Incendio in un fienile a Fontanellato: in fiamme 500 balloni di fieno

Sta bruciando da ieri pomeriggio ed i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto, per cercare di riportare la situazione alla normalità. Un fienile ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 febbraio, per cause in corso di accertamento. Il rogo, che si è sviluppato ad Albareto di Fontanellato, ha coinvolto circa 500 balloni di fieno: le fiamme si vedevano alte anche da una certa distanza. Ieri gli operatori del 115 si sono recati sul posto con alcune squadre, da Fidenza e da Parma. E' stata impegnata anche la squadra che presta servizio all'aeroporto Giuseppe Verdi. Le operazioni di spegnimento si sono protratte anche durante la notte. La mattina di oggi, martedì 27 febbraio, sul posto è rimasta solo la squadra di Fidenza che sta cercando di spegnere definitivamente il rogo. I danni arrecati all'azienda agricola sono ingenti.