Noveglia, incendio nella baita del campo sportivo

Le fiamme si sono sviluppate alle 3 di notte e i Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore per spegnerle. Allarme nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre al campo sportivo di Noveglia, una frazione del Comune di Bardi. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno della baita nei pressi del campo sportivo: dalla baita le fiamme si sono propagate anche al campo sportivo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Borgotaro che hanno lavorato durante la notte di Natale per spegnere i vari focolai che, nel frattempo, si erano sviluppati. Per ora non sono note le cause del rogo: sono in corso approfondimenti per capire se l'incendio si sia sviluppato in seguito ad un corto circuito o ad un guasto oppure se l'origine deve essere cercata altrove.