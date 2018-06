Paura in via Volturno, prende fuoco il caricabatterie: incendio in cucina

All'improvviso il fumo e le fiamme hanno avvolto una parte della cucina di un'abitazione di via Volturno e si stavano per propagare rapidamente alle altre stanze. L'intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono recati sul posto dalla caserma di via Chiavari e hanno lavorato per due ore, è stato risolutorio: tre persone, una donna e i due figli, sono rimaste intossicate e trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore. Tutto questo è stato provocato dal malfunzionamento di un caricabatterie per la bici elettrica, che era stato collegato alla presa in serata e che era rimasto acceso durante la notte. Tanta paura in via Volturno e danni all'abitazione ma fortunatamente le persone intossicate non hanno avuto conseguenze serie.