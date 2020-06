Grosso incendio in un fienile a Sanguinaro: bruciano mille balloni

Un grosso incendio si è sviluppato, nelle prime ore della mattinata di giovedì 4 giugno, all'interno di un fienile a Sanguinaro. Erano da poco passate le ore sei quando, per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i balloni di fieno stoccati all'interno dell'edificio. In pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con due squadre e due appoggi: gli operatori del 115 stanno lavorando per cercare di spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni sarebbe andati in fumo circa mille balloni di fieno.

