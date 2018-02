Incendio nella scuola elementare di San Secondo: studenti evacuati

Nella pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, si è sviluppato un incendio all'interno della cantina della scuola elementare di San Secondo. Gli studenti e gli insegnanti sono stati evacuati per precauzione e per ragioni di sicurezza: sul posto i carabinieri di San Secondo hanno coordinato le operazioni di evacuazione, in collaborazione con i docenti. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area e i locali, che non hanno riportato danni strutturali. I carabinieri e il personale del 115 hanno verificato che l'incendio non era di natura dolosa: la causa è stata probabilmente il mal funzionamento di un quadro elettrico.