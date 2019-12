Panico in via Newton, fiamme nella scuola: evacuati gli studenti

Paura in via Newton poco dopo le 9 di stamattina, martedì 3 dicembre. Un grosso incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno del cantiere della scuola Albertelli - Newton. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Parma per cercare di spegnere le fiamme. Ancora da chiarire le cause del rogo. Secondo le prime informazioni avrebbero preso fuoco alcuni materiali combustibili, presenti all'interno dell'area dei lavori. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato.

VIDEO: FIAMME NELLA SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON

La colonna di fumo si vede da centinaia di metri di distanza nel quartiere Lubiana. Tutti gli studenti e gli insegnanti sono stati fatti evacuare. La polizia Muncipale ha delimitato l'area per questioni di sicurezza. Una grossa colonna di fumo nera si è alzata dall'area dell'incendio. Sul posto anche gli operatori della Protezione Civile, i tecnici di Iren e dell'Arpa e i carabinieri. Le scuole Albertelli-Newton rimarranno chiuse per tutta la giornata di oggi, 3 dicembre: i ricevimenti degli studenti di oggi pomeriggio sono sospesi. L'Assessore Alinovi sta effettuando un sopralluogo per verificare l'entità dei danni e gestire la situazione. Gli studenti si trovano ancora all'esterno della scuola, in condizioni di sicurezza.

VIDEO, LA PRESIDE: "ABBIAMO VISTO IL FUMO, POI EVACUATE 500 PERSONE"

Aggiornamenti a breve

Gallery