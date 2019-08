Giallo a Busseto, Suv prende fuoco in pieno giorno: danni ad una palazzina

Tanta paura ieri ma fortunatamente nessun ferito ieri, lunedì 19 agosto, a Busseto. Una Fiat Freemont, che era parcheggiata in via Giordano di fronte ad un'abitazione, ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento. In pieno giorno il Suv si è incendiato, all'improvviso: le fiamme si sono levate alte ed hanno raggiunto il casolare davanti al quale l'auto era parcheggiata. Il rogo ha provocato diversi danni all'abitazione ma non c'è stato nessun ferito. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Fidenza, che hanno spento le fiamme, anche i carabinieri di Busseto e quelli di Soragna, che stanno portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell'incendio e stabilire se sia stato doloso o meno.