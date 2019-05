Via Burla: fiamme in una concessionaria di auto usate

Fiamme nella notte all'interno di una concessionaria di auto usate in via Burla. Erano da poco passate le ore 23 di ieri sera, lunedì 27 maggio quando, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all'interno di un edificio in strada Burla, nel quartiere Cortile San Martino, che avrebbe coinvolto alcune auto usate. All'interno della struttura infatti c'è una concessionaria di veicoli di seconda mano. L'allarme è scattato in pochi minuti e sul posto sono arrivati gli operatori del 115. I Vigili del Fuoco sono arrivati con quattro squadre ed hanno lavorato per circa tre ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio.