Camera da letto a fuoco in via dei Bersaglieri: la famiglia esce e si salva

Le fiamme si sono sviluppate a partire dalla camera da letto, probabilmente a causa di una candela. Paura nella tarda serata di giovedì 5 marzo all'interno di un appartamento di via Dei Bersaglieri, nel quartiere Montanara. Erano da poco passate le ore 23 quando è scattato l'allarme ai Vigili del Fuoco. Due squadre di operatori del 115, partiti dalla caserma di via Chiavari, sono arrivati sul posto con l'autoscala: l'intervento è durato circa un'ora. I componenti della famiglia, che vive all'interno dell'appartamento, sono riusciti a mettersi in salvo e nessuno è rimasto intossicato. In quel momento stavano tutti andando a dormire: l'incendio ha provocato l'annerimento delle pareti delle altre stanze.