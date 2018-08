Si tuffa dalla barca, l'elica gli mozza la gamba: 29enne gravissimo

Tragedia in mare. Un uomo di 29 anni di Collecchio è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Martino di Genova dopo essersi ferito con l’elica dell’imbarcazione dalla quale si era tuffato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio nelle acque al largo dell’isola del Tino. Il ragazzo è un medico e si sarebbe tuffato quando la barca era ancora in movimento e ha riportato a semiamputazione di una gamba, una grave ferita all’addome e a un braccio. Il 29enne è stato recuperato dal padre, anche lui medico, soccorso da una imbarcazione che si trovava nelle vicinanze e portato all'ospedale San Martino di Genova in elisoccorso.