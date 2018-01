Auto si ribalta a Bogolese, due feriti: lunghe code su via Mantova

Incidente in via Mantova a Bogolese nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 gennaio. Per cause in corso di accertamento un camion e tre auto si sono scontrate: in conseguenza dell'incidente un'auto si è ribaltata. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: i due feriti hanno riportato traumi di media gravità. Sul posto è giunta la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il traffico in zona è andato in tilt e si sono formate alcune code su via Mantova tra Parma e Sorbolo.

Un autocarro Mercedes, condotto da un quarantottenne, mentre procedeva su via Mantova con direzione Sorbolo è venuto a collisione con due autovetture Mini, condotte rispettivamente da una cinquantatreenne e da una cinquantaseienne, che viaggiavano nella stessa direzione di marcia. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'autovettura Fiat Punto, condotta da un quarantasettenne, che viaggiava in direzione Parma. La Mini condotta dalla cinquantaseienne ha terminato la corsa ribaltandosi e la conducente e la passeggera sono state trasportate dalle ambulanze del 118 al Maggiore con ferite di media gravità. Le cause del sinistro sono al vaglio dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi.