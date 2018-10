Auto si ribalta nella notte a Cascinapiano: conducente grave al Maggiore

Un grave incidente si è verificato nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre a Cascinapiano, alle porte di Langhirano. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che sarebbe finito fuori strada per poi ribaltarsi. L'incidente ha coinvolto una sola auto: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del ferito sono gravi,