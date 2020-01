Collecchio, bimbo di cinque anni cade da cinque metri: gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio, a Collecchio. Un bimbo di 5 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione, per cause in corso di accertamento. Il piccolo ha fatto un volo di cinque metri: subito soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni di salute sono particolarmente gravi.

Secondo le prime informazioni il bimbo, che era all'interno della sua abitazione di via La Spezia insieme ai genitori e ai due fratellini, sarebe accaduto accidentalmente dalla finestra, dopo essere salito su una sedia per affacciarsi. Sul posto l'ambulanza e l'automedica della Pubblica Assistenza di Collecchio. Ha subito un forte trauma cranico con ematoma celebrale. Sul posto anche i carabinieri di Collecchio per effettuare un sopralluogo ed alcuni accertamenti.

