Tragedia a Costamezzana: 70enne muore travolto dall'albero che stava tagliando

Tragedia a Costamezzana di Noceto. Un uomo di 70 anni, Viller Ranieri, è morto mentre stava tagliando un albero in collina, in via Costa Ferrari all'interno di un boschetto di acacie selvatiche. L'episodio è avvenuto verso mezzogiorno: Ranieri, un esperto della vita in montagna che viveva con la famiglia a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, è stato travolto all'improvviso dall'albero che stava tagliando. I soccorsi sono scattati immediatamente ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alla Croce Verde di Noceto, anche l'elisoccorso da Pavullo che ha trasportato l'uomo verso l'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate: i tentativi di rianimarlo non sono andati a buon fine. I carabinieri di Noceto hanno seguito tutte le fase dei soccorsi: resta da capire la dinamica esatta dell'incidente.