Mulazzano, colpita da un cavallo nella sua azienda agricola: donna grave al Maggiore

Colpita dal calcio del suo cavallo mentre si trovava all'interno della sua azienda agricola a Mulazzano, nel comune di Lesignano dè Bagni. Una donna è rimasta gravemente ferita nella mattinata di oggi, giovedì 10 gennaio: erano da poco passate le 10.15 quando, per cause in corso di accertamento, l'animale ha colpito la donna che si trovava all'interno di un agriturismo. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono arrivate le ambulanze e l'automedica: dopo le prime cure la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova attualmente ricoverata nell'area rossi. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

Aggiornamenti a breve