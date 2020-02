Precipita da una ferrata: durante un'escursione: muore 33enne parmigiano

Gravissimo incidente lungo la via delle Aquile in Trentino. Nel pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio, Manuele Cadeddu, 33enne di Mezzano Inferiore, è stato ritrovato senza vita all'interno di un canalone che si trova vicino al punto di inizia il sentiero ferrato sul monte Paganella. I compagni di escursione non lo hanno visto arrivare al pullman ed hanno avvertito i soccorritori del 118. L'elicottero, dopo aver sorvolato la zona, ha trovato il corpo dell'escursionista che, secondo le prime informazioni, sarebbe precipitato a causa del pendio ghiacciato. I medici sono stati calati con il verricello ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Manuele Cadeddu lavorava nell'ufficio tecnico di un'azienda metalmeccanica di San Polo di Torrile.