Botteghino: paura per uno scontro frontale tra due auto

Nel tardo pomeriggio di lunedì 3 dicembre si è verificato un incidente stradale in via Traversetolo, all'altezza di Botteghino. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in direzioni opposte lungo via Traversetolo. Dopo pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 con due ambulanze e l'automedica. Nonostante la dinamica dello scontro i due conducenti sono rimasti feriti in modo lieve: il primo è stato trasportato al Pronto Soccorso mentre il secondo ha rifiutato le cure mediche. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Municipale per regolare il traffico e per i rilievi di legge.