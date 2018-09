Scontro frontale tra due auto a Fraore, tre feriti: uno grave

Alle prime ore della mattina di oggi, sabato 29 settembre, si è verificato un grave incidente stradale a Fraore, sulla statale Emilia Ovest. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano proseguendo in direzioni di marcia opposte, si sono scontrare frontalmente. Erano da poco passate le 7.40 quando i due mezzi sono venuti a contatto: l'impatto è stato molto violento ed in conseguenza dello scontro tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati, in pochissimi minuti, i soccorritori del 118 che hanno trasportato i tre feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni uno dei feriti sarebbe in condizioni serie mentre gli altri due avrebbero riportato traumi di media gravità.

Aggiornamenti a breve