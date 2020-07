Incidente in via MIlano, investito un bambino di tre anni: è fuori pericolo

Tragedia in via Milano. A farne le spese un bimbo di tre anni, investito da un'auto nei pressi del parco giochi da un'auto. Le condizioni sono gravi, il bimbo si trova ricoverato al Maggiore. Intorno alle 21 di giovedì sera, una Fiat Tipo ha centrato il bambino mentre stava attraversando la strada. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, Polizia Municipale e 118 si sono portati subito sul posto per prestare le prime cure al paziente trasportato d'urgenza all'ospedale. Dopo la notte è fuori pericolo.

