Bedonia, travolto dal trattorino mentre lavora: 82enne grave al Maggiore

E' stato travolto dal trattorino che stava usando per sistemare il suo orto vicino a Bedonia, nei pressi dell'abitato di Ronconovo. Un anziano di 82 anni è rimasto ferito gravemente nella giornata di ieri ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con l'elicottero. Secondo le prime informazioni l'agricoltore, che era appena uscito di casa per alcuni lavoretti, sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo agricolo. Il ferito, portato in ospedale, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: ha traumi e dorsali.