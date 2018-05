Via Mantova, operaio della Barilla colpito da un tubo in testa: ferito al Maggiore

Incidente sul lavoro questa mattina all'interno degli stabilimenti della Barilla in via Mantova a Parma. Un operaio è rimasto ferito dopo essere stato colpito da in tubo in testa. Inizialmente, stando alle informazioni del 118, le condizioni dell'uomo, operaio di una ditta esterna alla Barilla, sarebbero state ritenute serie, prima che un comunicato della Barilla ridimensionare il tutto. Ma andiamo con ordine.

Nella mattinata di oggi, martedì 15 maggio, poco dopo le ore 9.30, si è verificato un incidente sul lavoro all'interno degli stabilimenti della Barilla in via Mantova a Parma. Le squadre di soccorso si sono portate subito sul posto per cercare di soccorrere la persona ferita. Secondo le prime informazioni un operaio di una ditta esterna alla Barilla, che stava lavorando all'interno dello stabilimento, sarebbe stato colpito da un tubo in testa ed in conseguenza dell'impatto sarebbe rimasto ferito. L'ambulanza ha trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo gli operatori di soccorso intervenuti le sue condizioni sarebbero di media gravità. Dallo stabilimento di Pedrignano l'uomo è stato portato in ospedale.

Secondo quanto riferito dall'azienda Barilla l’episodio "non ha carattere di gravità in quanto la persona, un operatore della ditta esterna, è stata trasportata in ospedale solo per osservazione: è stata comunque visitata sul posto ed i parametri sono stati giudicati nella norma, dal medico intervenuto".

A breve ulteriori aggiornamenti