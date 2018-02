Si taglia la gamba mentre lavora alla rete fognaria: operaio 39enne grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio, sulla strada statale di Basilicagoiano. Un operaio di 39 anni che stava lavorando alla rete fognaria, di fianco ad una stazione di servizio per la distribuzione del carburante è rimasto gravemente ferito in seguito ad un grave infortunio. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato il lavoratore al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni l'operaio, che era piegato sul tombino di fianco all'area di servizio per individuare il punto in cui fare il raccordo. Ad un certo punto il macchinario che traglia l'asfalto è partito ed ha ferito gravemente la gamba dell'uomo. Il taglio è molto profondo: i sanitari lo hanno portato d'urgenza in ospedale: sul posto anche i carabinieri di Monticelli Terme e gli operatori del lavoro dell'Ausl di Langhirano.