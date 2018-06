Basilicanova, operaio 32enne incastrato in un cestello a 7 metri di altezza: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 8 giugno. Un operaio di 32 anni, che stava lavorando in via Industria, 7 a Basilicanova, nel Comune di Montechiarugolo, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'episodio è avvenuto prima delle ore 9: per cause in corso di accertamento il lavoratore, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato a sette metri di altezza mentre si trovava all'interno di un cestello, di quelli utilizzati per compiere lavori in altezza. Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, è arrivata l'ambulanza e l'automedica: dopo le prime cure il lavoratore è stato trasportato d'urgenza al Maggiore. Attualmente si trova al Pronto Soccorso per sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari.

Aggiornamenti a breve