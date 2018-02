Contadino si scontra con una mucca e batte la testa: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattnata di oggi, lunedì 12 febbraio. Erano da poco passate le ore 12 quando, per cause in corso di accertamento, un contadino è rimasto ferito in seguito allo scontro con una mucca nei pressi di un'azienda agricola a Bezze di Torrile. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al lavoratore, trasportandolo d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti: le modalità del ferimento sono in corso di ricostruzione. L'uomo ha battuto violentemente la testa a terra ed ha riportato, probabilmente un trauma cranico.