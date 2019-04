Borgotaro, agricoltore schiacciato dalla pianta che stava tagliando: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, sabato 20 aprile, a Borgotaro il località Le Spiaggie. Per cause in corso di accertamento un agricoltore, che stava lavorando all'interno del suo terreno agricolo, è stato schiacciato dall'albero che stava tagliando. Le sue condizioni sono apparse da subito particolarmente gravi: sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha prestato le prime cure all'uomo e lo ha poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi.