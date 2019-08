Casalbaroncolo, lavoratore colpito al volto dal calcio di una mucca: è grave

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, all'interno di un'azienda agricola a Casalbaroncolo, frazione del Comune di Parma. Per cause in corso di accertamento un lavoratore, che stava svolgendo alcune mansioni all'interno dell'area dell'azienda, è stato colpito al volto dal calcio di una mucca. La persona ferita è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverata in gravi condizioni di salute. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione da parte delle autorità.