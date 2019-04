Operaio schiacciato da un muletto a Chiusa Ferranda: grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella serata di ieri, martedì 16 aprile, all'interno di un'azienda di Chiusa Ferranda, nel comune di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un operaio, che si trovava sul turno di lavoro all'interno dello stabilimento, è stato schiacciato dal muletto che stava utilizzando. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al lavoratore e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.