Corniglio, cade dal trattore che poi lo schiaccia: agricoltore gravissimo

Ennesimo incidente sul lavoro sulle nostre montagne. Un agricoltore, che stava lavorando con il suo trattore in un campo nella frazione Agna nel comune di Corniglio, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dal mezzo che stava conducente. Non sono ancora note le cause dell'incidente: l'agricoltore è caduto dal trattore, che poi lo ha schiacciato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco di Langhirano, oltre agli uomini del Soccorso Alpino. L'uomo, che ha riportato traumi in diverse parti del corpo, è stato trasportato con l'elicottero direttamente nel reparto di Rianimazione del Maggiore. Le sue condizioni di salute sono molto gravi.