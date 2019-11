Cade da un soppalco mentre lavora: gravissima 48enne di Fidenza

Una donna di 48 anni di Fidenza è stata coinvolta, nella mattinata di oggi martedì 26 novembre, in un grave incidente sul lavoro ed ora si trova ricoverata in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Bologna. La donna stava lavorando alla ditta "Logicon" di Alseno - che si occupa di macchinari per il confezionamento - quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduta all’interno dell’azienda da un soppalco. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Fiorenzuola. I titolari e i colleghi della lavoratrice l'avrebbero trovata riversa a terra solo dopo qualche minuto e hanno chiamato il 118: è stato necessario inviare immediatamente l’eliambulanza. La donna si troverebbe in gravissime condizioni. Sul posto anche l’ambulanza infermieristica da Fiorenzuola, i carabinieri e la Polizia Locale di Alseno.