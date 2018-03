Operaio schiacciato dal muletto a Fidenza: 30enne grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 marzo all'interno di un'azienda di Fidenza, che si occupa della conservazione di prodotti freschi. Un operaio di circa 30 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente che si è verificato mentre stava caricando un camion: il lavoratore è rimasto schiacciato dal muletto che si è ribaltato durante le manovre di carico. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo aver verificato le condizioni di salute dell'operaio sul posto, lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono particolarmente gravi: attualmente si trova nell'area rossi della struttura sanitaria cittadina. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Fidenza che stanno effettuando accertamenti sulla dinamica dell'incidente per cercare di ricostruire le eventuali responsabilità. Anche gli operatori della Medicina del Lavoro sono sul posto.