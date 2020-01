Cade da un muletto e batte la testa: carrellista grave al Maggiore

E' caduto rovinosamente da un muletto, mentre stava lavorando all'interno di un'azienda all'Interporto di Fontevivo, ed ha battuto la testa. Un carrellista ha riportato gravi ferite per un incidente sul lavoro che si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 23 gennaio. I colleghi di lavoro, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Pontetaro: il lavoratore è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita: l'uomo si trova nell'area codici rossi dell'ospedale. Sul posto gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro ed i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni il carrellista avrebbe appoggiato male il piede e sarebbe caduto.