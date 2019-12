Langhirano, cade da una scala mentre lavora al supermercato: grave al Maggiore

E' caduto da una scala mentre stava lavorando all'interno di un supemercato di Langhirano. Nella mattinata di oggi, martedì 17 dicembre, un lavoratore è rimasto gravemente ferito mentre si trovava all'interno dell'edificio. Per cause in corso di accertamento è caduto dalla scala, riportando gravi traumi. Immediati i soccorsi della Croce Verde: i sanitari hanno trasportato il ferito d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato nell'area rossi. Sul posto gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl ed i carabinieri per un sopralluogo: sono in corso di ricostruzione le cause dell'incidente.