Colpito da un tubo mentre lavora: operaio 29enne grave al Maggiore

E' stato colpito da un tubo mentre stava lavorando ed è riportato diverse ferite. Un operaio di 29 anni, impiegato all'interno di un'azienda di Mulazzano Ponte, è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro, che si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 30 agosto. Per cause in corso di accertamento infatti il lavoratore, che stava collegando una bombola all'impianto, è stato colpito dal tubo. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il 29enne ha riportato un trauma al costato: attualmente si trova nell'area rossi in gravi condizioni di salute. Sul posto i carabinieri e gli operatori dell'Ausl hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.