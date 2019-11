Operaio rimane schiacciato mentre lavora al tornio: gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente sul lavoro in provincia di Parma, all'interno di un'azienda di Isolanda, nel comune di Neviano degli Arduini. Un operaio è rimasto schiacciato mentre stava lavorando al tornio, per cause in corso di accertamento. L'uomo è stato liberato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco: i sanitari dell'automedica e della Croce Azzurra di Traversetolo hanno prestato le prime cure al lavoratore, che ha riportato ferite gravissime. Appena scattato l'allarme l'elisoccorso è partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma: il ferito è stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute sono particolarmente gravi.

Aggiornamenti a breve