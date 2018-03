Cede il solaio, operaio cade da 4 metri di altezza: grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 marzo. Un operaio, che si trovava al lavoro in piazzale San Francesco all'interno di un'abitazione, è caduto all'improvviso a terra: il solaio infatti ha ceduto. In conseguenza della caduta l'uomo, che stava svolgendo alcuni lavori all'interno di una casa, è precipitato da un'altezza di quattro metri. Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza del 118, che è arrivata sul posto e dopo le prime cure ha trasportato l'operaio d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Il lavoratore ha riportato ferite e traumi in diverse parti del corpo. Sono per ora sconosciute le cause del cedimento del soffitto ma sono in corso approfondimenti per stabilire che cosa abbia provocato il cedimento e se le disposizioni di sicurezza siano o meno state rispettate.