Roccabianca, agricoltore cade dalla stalla e batte la testa: 36enne grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 giugno. L'episodio è avvenuto in strada Mano, 13: secondo le prime informazioni l'incidente si sarebbe verificato all'interno di un'azienda agricola. Sul posto, oltre alla Pubblica Assistenza di San Secondo, anche l'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma per recuperare il lavoratore che sarebbe ferito in modo molto serio. Un agricoltore di 36 anni, che stava lavorando all'interno dell'area agricola, è caduta da una stalla per diversi metri: in conseguenza della caduta ha riportato un grave trauma cranico. Trasportato al Maggiore d'urgenza è ricoverato nell'area rossi del Pronto Soccorso. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione.

A breve ulteriori aggiornamenti