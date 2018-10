Sorbolo, cade da una scala alta due metri: 61enne grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 22 ottobre, a Sorbolo. Per cause in corso di accertamento il titolare di un negozio di ferramenta che si trova in via Gramsci 42 è caduto da una scala alta due metri ed è stato scaraventato a terra. L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il 61enne al Pronto Soccorso dell' Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri di Sorbolo che hanno effettuato un sopralluogo.