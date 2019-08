Tragedia a Varano: 39enne muore schiacchiato dalla ruspa che stava conducendo

Tragedia a Faeto, una frazione del comune di Varano dè Melegari, nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 agosto. Un 39enne, residente in zona, Marco Iselli, è morto schiacciato dalla ruspa che stava conducendo per lavoro: il gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto lungo un tratto scosceso. Secondo le prime informazioni la ruspa che il lavoratore stava utilizzando è scivolata e l'ha travolto.

Sul posto sono arrivati i soccorritori con un'ambulanza della Croce Verde Fornovese e l'automedica; i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il corpo, che si trovava lungo il pendio, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Parma. I carabinieri e la polizia stradale di Fornovo si sono recati sul posto per un soppralluogo: sono in corso le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio l'incidente mortale. Marco Iselli, molot conosciuto in paese, lascia due figli: era uno degli animatori dell'associazione 'Amici di Vianino': in tanti oggi in Val Ceno lo ricordano.