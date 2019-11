L'auto va contro un muretto: feriti mamma e figli

Un'auto è finita fuori strada, sbattendo contro ìl muretto che era a lato della carreggiata. A bordo c'erano una mamma e i due figli. Per fortuna l'incidente non sembra aver avuto conseguenze gravi per i passeggeri, ma la donna e uno dei bambini hanno riportato ferite di media gravità, il secondo bimbo lievi ferite. Resta ancora da chiarire la dinamica, potrebbe essere coinvolta una seconda auto. L'incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 9 in via Ponticelle a Tripoli, frazione di Montechiarugolo. Tutti e tre sono stati trasportati al Maggiore per medicazioni e accertamenti dalle ambulanze della Croce Azzurra di Traversetolo.