Paura in piazzale Caduti del Lavoro, ha un malore ed esce di strada con il Suv: gravissima al Maggiore

Ha perso il controllo del Suv a bordo del quale stava viaggiando che è andato a sbattere contro un albero, ha tamponato un furgone e ha distrutto una cabina telefonica. Paura nel pomeriggio di ieri, 31 gennaio, in corrispondenza della rotonda di piazzale Caduti del Lavoro a Parma. Erano da poco passate le ore 17 quando, per cause da accertare ma probabilmente per un malore, una donna ha perso il controllo della sua auto, che ha finito la sua corsa contro un albero e una cabina telefonica.

Sul posto sono arrivati, in pochi attimi, i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica: dopo aver prestato le prime cure alla donna l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Vista la gravità delle ferite riportate la donna è stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute sono molto gravi: la prognosi è riservata.

Aggiornamenti a breve