Frontale moto-camion a Terenzo: centauro in Rianimazione

Ennesimo grave incidente sulle strade della provincia. Martedì alle 6:52, in località Selva Stazione di Terenzo, un motociclista ha preso in pieno un camion della nettezza urbana mentre effettuava una manovra per la strada provinciale di fondovalle. L'uomo è caduto sull'asfalto e ha riportato gravi ferite traumatiche. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Bologna che ha trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma il ferito che resta ricoverato nel reparto di rianimazione con diversi traumi.