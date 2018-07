Auto esce di strada in A1: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale alle prime luci dell'alba lungo l'autostrada A1, nei pressi di Parma. Erano da poco passate le sei del mattino di oggi domenica 15 luglio quando un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, partito in volo dal Maggiore di Parma. Il conducente, che si trova ricoverato al Pronto Soccorso sotto osservazione ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita.