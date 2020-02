Terrore in A1, auto si schianta e si incendia vicino al treno deragliato: muore una 21enne parmense

Tragedia nella notte lungo l'autostrada A1. Una ragazza di 21 anni, originaria di Santo Domingo e residente nel parmense, è morta mentre gli altri tre giovani, di 20, 25 e 26 anni, residenti in provincia di Parma che erano in auto con lei, sono rimasti gravemente feriti.

È il gravissimo bilancio di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ospedaletto Lodigiano, poco prima delle 5 di mattina di sabato 15 febbraio, vicino al punto in cui si trova il Frecciarossa deragliato il 6 febbraio. La ragazza di 26 anni, portata in elicottero al San Gerardo di Monza con numerosi traumi, è quella che si trova nelle condizioni più gravi mentre gli altri due feriti, di 20 e 25 anni, sono ricoverati all’ospedale di Lodi.

Secondo le prime informazioni l'auto a bordo della quale viaggiavano, un Suv Nissan Juke, si sarebbe schiantata all'altezza di una piazzola di sosta e poi si sarebbe incendiata. Una delle ipotesi al vaglio della polizia Stradale di Guardamiglio, che si è recata sul posto per effettuare i rilievi, è che il conducente della vettura che stava viaggiando davanti al Suv abbia frenato bruscamente per vedere il convoglio deragliato, causando lo schianto dell'auto con a bordo i ragazzi. La seconda vettura non sarebbe poi stata coinvolta nell'incidente. Le cause del terribile schianto sono ancora in corso di accertamento.

